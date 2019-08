Pelo segundo mês consecutivo, a taxa de desemprego na Zona Euro fixou-se nos 7,5%. De acordo com os dados divulgados, esta sexta-feira, pelo Eurostat, o valor registado em julho deste ano mantém-se o mais baixo desde julho de 2008. E no conjunto da União Europeia, o desemprego continuou, pelo terceiro mês consecutivo, em mínimos de 2000. Em Portugal, a taxa de desemprego recuou 0,1 pontos percentuais (p.p.) para 6,5%, ficando abaixo da média da área da moeda única, mas acima da média comunitária.

Segundo os dados conhecidos esta manhã, a taxa de desemprego na Zona Euro ficou nos 7,5%, mantendo-se estável na variação em cadeia e recuando 0,6 p.p. face ao período homólogo. Pelo segundo mês consecutivo, o desemprego da área da moeda única ficou, assim, em mínimos de julho de 2008.

Já no que diz respeito à taxa de desemprego da União Europeia, registou-se um recuo de 0,5 p.p para 6,3% em termos homólogos. Desde maio que o emprego na UE está neste valor, que representa um mínimo de janeiro de 2000, ocasião em que se deu início a esta série estatística.

O Eurostat indica ainda que, em julho, 15.613 milhões de europeus estavam desempregados, o que representa um aumento de 27 mil indivíduos face a junho e um recuo de 1.093 milhões de indivíduos face a julho de 2018.

Foi na Grécia que se registou a taxa de desemprego mais alta

Fonte: Eurostat

Em julho e em termos homólogos, foi na República Checa, na Alemanha e na Polónia que se registaram as taxas de desemprego mais baixas: 2,1%, 3% e 3,3%, respetivamente. Por outro lado, foi na Grécia (17,2%) e em Espanha (13,9%) que se verificaram os valores mais elevados.

Portugal ficou, por sua vez, acima da média comunitária, mas abaixo da média da Zona Euro. De acordo com o INE e com o Eurostat, a taxa de desemprego em Portugal, em julho, fixou-se nos 6,5%, menos 0,1 p.p. do que no mês anterior.