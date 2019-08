A taxa de desemprego terá recuado para 6,5% em julho, depois de no mês anterior se ter situado em 6,6%, revelou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Os jovens terão ficado de fora desta melhoria no mercado de trabalho. Esta evolução acontece numa altura em que a economia portuguesa aponta para uma estabilização no segundo trimestre, num cenário de abrandamento a nível internacional.

“Em julho de 2019, a estimativa provisória da taxa de desemprego foi de 6,5%, tendo diminuído 0,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior e a três meses antes, e diminuído 0,3 pontos percentuais em comparação com julho de 2018”, escreve o INE na nota publicada esta manhã sobre a evolução da taxa de desemprego.

O instituto explica, porém, a taxa de desemprego não teve a mesma evolução para adultos e jovens. Enquanto no caso dos adultos a taxa terá descido de 5,6% para 5,5%, no caso dos jovens – pessoas entre os 15 e os 24 anos – a taxa terá apresentado uma subida de 18,6% para 19,3%. Isto significa um agravamento de 0,7 pontos percentuais na taxa de desemprego entre os jovens, o que corresponde a mais três mil jovens no desemprego. Já a população jovem empregada ter-se-á mantido praticamente inalterada.

A 30 de julho, o INE revelou que a taxa de desemprego de junho teria sido de 6,7%, uma décima acima da marca observada em maio. O valor foi agora corrigido para 6,6% mantendo-se assim igual ao registo de maio.

Para o conjunto do segundo trimestre, o INE divulgou que a taxa de desemprego baixou para 6,3%. O INE usa critério diferentes para apurar a taxa mensal – que é ajustada da sazonalidade – e a taxa trimestral – que não é ajustada dos efeitos de sazonalidade.

O Governo prevê que a taxa de desemprego seja de 6,6% em 2019, quatro décimas abaixo do registo do ano anterior.

(Notícia em atualização)