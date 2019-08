Os consumidores em Portugal estão mais confiantes. O indicador revelado esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) aponta para um aumento da confiança, entre abril e agosto, que contraria a tendência de quebra que se viveu entre junho do ano passado e o primeiro trimestre de 2019.

“O indicador de confiança dos consumidores aumentou entre abril e agosto, contrariando o movimento descendente registado desde junho de 2018”, refere o relatório do INE. No mesmo de agosto, a confiança dos consumidores registou o quinto aumento mensal consecutivo com os indicadores de confiança na indústria transformadora e na construção e obras públicas a subirem, no comércio e nos serviços a seguirem a tendência contrária e o indicador de clima económico a estabilizar.

“A evolução do indicador de confiança dos consumidores resultou do contributo positivo de todas as componentes, perspetivas relativas à situação económica do país e à realização de compras importantes, opiniões sobre a situação financeira do agregado familiar e expectativas sobre a evolução futura da situação financeira do agregado familiar”, justifica o instituto.

Os consumidores em Portugal sinalizam assim poucas preocupações numa altura em que têm sido levantadas questões sobre as perspetivas de recessão. Ao fim do ciclo económico global e ao impacto da guerra comercial na economia juntaram-se preocupações com a inversão de curva de rendimentos nos EUA, um indicador que tem sinalizado, nos últimos 50 anos, o risco de recessão.

O mesmo indicador referente à Alemanha (que é acompanhado de perto para medir o pulso à saúde da maior economia da Zona Euro), divulgado esta madrugada, indica uma estabilização da confiança dos consumidores em agosto, após três meses consecutivos em queda. Na terça-feira foram conhecidos dados da confiança dos consumidores nos EUA, que recuou ligeiramente em agosto devido à escala das tensões comerciais entre o país e a China.

