Economia estabiliza no segundo trimestre. PIB cresceu 1,8%

A economia portuguesa cresceu 0,5% no segundo trimestre face aos primeiros três meses do ano e 1,8% em termos homólogos, avança o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira, mantendo assim o mesmo ritmo de crescimento verificado no arranque de 2019, apesar do abrandamento da conjuntura europeia.

No primeiro trimestre, a economia cresceu 0,5% em relação aos três meses anteriores e 1,8% em termos homólogos, acelerando uma décima em cada um dos casos em relação ao desempenho registado no final do ano passado, com um contributo relevante do investimento.

As previsões dos analistas consultados pelo ECO admitiam um crescimento em cadeia que podia variar entre 0,3% e 0,7%. No caso da taxa de variação homóloga, as projeções oscilam entre 1,5% e 1,9%. O Governo esperava um segundo trimestre dinâmico e até uma aceleração.

Investimento perde gás no segundo trimestre

Os valores referentes ao segundo trimestre ainda são provisórios e ainda não têm o detalhe suficiente para uma análise mais profunda. No entanto, o INE aponta já para uma inversão de tendência nos contributos para o crescimento face ao que se passou no arranque do ano.

“O contributo da procura interna para a variação em cadeia do PIB foi negativo, após ter sido positivo no primeiro trimestre. Por sua vez, o contributo da procura externa líquida foi positivo, depois de ter sido negativo no trimestre precedente”, avança o instituto estatístico.

"O contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu, refletindo a desaceleração das despesas de consumo final e, em larga medida, do Investimento.” Instituto Nacional de Estatística

Também ao nível da comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o INE antecipa uma deterioração da componente interna, apontando principalmente para o investimento, que no início do ano tinha dado sinais de recuperação.

“O contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu, refletindo a desaceleração das despesas de consumo final e, em larga medida, do Investimento”, indica o INE, acrescentando que, por outro lado, “o contributo da procura externa líquida foi menos negativo que o observado no trimestre anterior, em resultado da maior desaceleração das Importações de Bens e Serviços que a observada nas Exportações de Bens e Serviços”.

O Governo espera que a economia cresça este ano 1,9%, mas a maioria das instituições vê o PIB a subir menos. No ano passado, o PIB cresceu 2,1%.

A 30 de agosto, o INE publicará dados mais definitivos para as contas nacionais, onde confirma (ou não) estes números e avança com informações mais detalhadas sobre as taxas de variação e os contributos das várias componentes para o PIB.

Evolução do PIB (Valores em percentagem)

Fonte: INE

(Notícia atualizada)