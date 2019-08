A economia portuguesa cresceu 0,5% no segundo trimestre do ano, em comparação com os primeiros três meses do ano, mantendo o ritmo de crescimento que apresentava no início do ano, e crescendo acima da média tanto da zona euro como da União Europeia. Entre os 21 países para os quais há dados disponíveis, houve 10 economias a crescer a um ritmo mais acelerado que o da economia portuguesa. Espanha e Holanda cresceram ao mesmo ritmo.

(Notícia em atualização)