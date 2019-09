Talanx reforça posição na Turquia

A subsidiária turca do gigante segurador alemão Talanx prepara-se para adquirir a ERGO, uma seguradora Não Vida. De acordo com o comunicado que divulgou, a HDI Insurance, o braço turco da seguradora alemã, afirma ter dado, com a operação, um passo em frente com vista ao objetivo de se tornar uma das cinco maiores empresas seguradoras no mercado da Turquia.

A HDI International, a matriz da seguradora turca, vê o país que faz fronteira entre a Europa e o Oriente como um dos seus mais relevantes mercados. Com a incorporação da ERGO a HDI passa da 11ª para a 7ª posição entre as seguradoras não vida que operam no mercado turco. Recorde-se que, no início de 2018, o grupo HDI passou a deter a Liberty Sigorta, tendo a fusão entre as duas empresas sido concluída em apenas cinco meses.

A HDI começou a operar na Turquia em 2006, quando adquiriu a Ihlas Sigorta, adotando a designação de HDI Sigorta.

A Talanx, que engloba a HDI International, é a terceira maior seguradora alemã. Sedeado em Hannover, o grupo Talanx está presente, através de diversas marcas, em 150 países.