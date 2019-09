Boris Johnson propõe eleições para 15 de outubro

Palavra dada é palavra honrada. Depois das ameaças dos últimos dias, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, propôs eleições antecipadas para o dia 15 de outubro, 16 dias antes do prazo previsto para a saída do Reino Unido da União Europeia, a 31 de outubro.

Durante o debate parlamentar, em que poderá ser aprovado um projeto-lei que impede uma saída sem acordo, o líder dos Tories desafiou Jermmy Corby, líder do partido Trabalhista, a permitir que as eleições aconteçam, de forma a que se “expresse a opinião” sobre o Brexit, avança o The Guardian.

A proposta surgiu na sequência da discussão do novo projeto-lei, quando Boris Johnson referiu que esta proposta de lei era uma “rendição” e, caso seja aprovada, Jeremy Corbyn terá a oportunidade “de mostrar aos britânicos o que pensa” — ou seja, numa campanha eleitoral.

O líder da oposição não confirmou se apoiaria ou não a proposta do líder dos conservadores, preferindo questioná-lo sobre as consequências de um no-deal e pediu ainda para que tornasse pública a estratégia de negociação com Bruxelas.

Na terça-feira foi aprovada uma moção, com 328 deputados a favor e 301 contra, que permite aos deputados recuperar o controlo do Parlamento depois de Boris Johnson ter pedido, e a Rainha ter aceite, a suspensão do Parlamento. Na prática, esta iniciativa legislativa vai forçar um adiamento do Brexit até 31 de janeiro

(Notícia atualizada às 13h18)