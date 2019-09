Paulo Soares de Pinho integra a Comissão de Honra da Iniciativa Liberal às legislativas de 6 de outubro. O professor e diretor académico do The Lisbon MBA (Nova-Católica-MIT) junta-se a uma lista de independentes que já estão confirmados nesta comissão, como Pedro Martins, antigo secretário de Estado do Emprego do governo de Passos Coelho, e o crítico de televisão Eduardo Cintra Torres.

A Iniciativa Liberal, um dos novos partidos do espectro partidário, liderado por Carlos Guimarães Pinto, que é o cabeça-de-lista do partido no Distrito do Porto, está a cativar um conjunto de personalidades independentes, seja nas listas ou na referida Comissão de Honra. Zita Seabra, recorde-se, anunciou há dias que é a mandatária nacional da Iniciativa Liberal às legislativas.

Além de diretor do The Lisboa MBA, Paulo Soares de Pinho é Professor Associado da Nova SBE, é também Professor Visitante da Cass Business School em Londres e da Universidade do Luxemburgo. Além disso, é administrador da Sonae Capital e da Change Partners, SCR e presidente do Conselho Fiscal da Novabase.