No dia em que terminam uma greve, os pilotos da Ryanair no Reino Unido já anunciaram mais dias de paralisação para este mês. Uma nova greve que irá coincidir Dias com a paralisação dos pilotos em Espanha. A 27 de setembro param também os tripulantes afetos às bases portugueses.

Os membros da Ryanair inscritos na British Airline Pilots Association (BALPA) vão estar parados mais sete dias este mês: 18, 19, 21, 23, 25, 27 e 29 de setembro, avança a Reuters (conteúdo em inglês). O anúncio foi feito esta quarta-feira, dia em que termina uma paralisação de três dias, e que se segue a uma outra de dois dias em agosto.

Durante esses cinco dias de paralisação, a Ryanair transportou passageiros de e para o Reino Unido através de pilotos voluntários. Da parte dos pilotos contratados, o objetivo é que a companhia irlandesa não tenha pilotos com horas de voo suficientes para cobrir todos os voos.

“Os pilotos da Ryanair estão à procura do mesmo tipo de políticas e acordos que existem noutras companhias aéreas”, disse Brian Strutton, secretário-geral do sindicato, citado pelo The Independent. “Queremos resolver questões como reformas, benefícios de maternidade, subsídios e harmonizar os salários em todo o Reino Unido”.

Alguns destes novos dias de paralisação coincidem com uma greve dos pilotos da Ryanair em Espanha. Este domingo, a companhia irlandesa cancelou seis voos devido à greve dos tripulantes de cabine no país vizinho, que protestam contra o encerramento das bases em Tenerife Sul, Lanzarote, Gran Canária e Girona.