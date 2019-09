Altice rouba quadro da Nos para liderar negócio empresarial

A Altice já tinha anunciado esta semana mudanças na PT Empresas, e que vão passar até pela mudança de nome, o que vai permitir cortar definitivamente com o universo PT, mas faltava saber o nome do novo líder do negócio empresarial, e já se sabe: a Altice foi roubar um quadro superior à Nos pra o negócio B2B. Nuno Nunes foi anunciado como movo administrador da Altice com este pelouro.

Num comunicado interno a que o ECO teve acesso, o presidente da Altice Portugal comunicou os trabalhadores d empresa que Nuno Nunes. Com quase duas décadas de experiência no setor das telecomunicações, o gestor era, até agora, diretor da Nos. É licenciado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações pelo ISEL e pós-graduado em Leadership & Management pelo ISEG. Alexandre Fonseca recorda, mesmo, que já conhecia Nuno Nunes, que “desempenhou funções de Direção na NOS e foi Diretor Comercial Corporate da Onitelecom, onde tive a oportunidade de o conhecer”.

“Nuno Nunes vai assim assumir o novo caminho e a estrategia de revitalização dos Serviços Empresariais, alinhados com as areas de inovação, tecnologia e investigação, bem como com uma nova politica de aposta no território, também ela dirigida as PME, em que a proximidade, a satisfação do cliente e a qualidade de serviço serão chave A Altice Portugal pretende agora reforçar a sua liderança no território nacional sem qualquer discriminação da região ou dimensão empresarial do cliente”, escreve Alexandre Fonseca no comunicado aos trabalhadores.