Boas notícias para quem tem carro a gasolina e más para quem abastece de gasóleo. Este último tipo de combustível fica mais caro pela terceira semana consecutiva, com o preço do litro do diesel a subir 0,5 cêntimos. Já a gasolina desce 0,5 cêntimos por litro a partir da próxima segunda-feira, de acordo com informação avançada por fonte do setor ao ECO.

A confirmar-se essa evolução, o preço do gasóleo simples subirá para os 1,34 euros por litro, tendo em conta os dados oficiais da Direção-Geral da Energia. O terceiro aumento consecutivo colocará o preço do litro do gasóleo no valor mais elevado das últimas quatro semanas.

Já o preço da gasolina simples 95 desce 0,5 cêntimos, com o preço do litro a fixar-se nos 1,477 euros, o valor mais baixo em quase seis meses (semana terminada a 18 de março).

A evolução dos preços dos combustíveis leva em conta o comportamento da cotação do petróleo e derivados nos mercados internacionais e ainda a cotação da euro face ao dólar na última semana.

Em Londres, o contrato do Brent, referência para as importações nacionais, subiu 0,17% desde o início desta semana, cotando nos 60,53 dólares por barril. A cotação desta matéria-prima prepara-se para a quarta subida semanal seguida. Já nos EUA, o crude apresenta uma variação semanal positiva, de 1,32%, estando a transacionar nos 55,83 dólares. Prepara-se assim para somar a segunda semana consecutiva de aumentos.

Esta evolução ocorre numa semana em que os EUA e a China acordaram levar a cabo conversações ao mais alto nível no arranque do mês de outubro, em Washington, o que elevou as expectativas dos investidores face ao fim da guerra comercial que opõe os dois países.

Os preços ao consumidor final podem diferir de posto de abastecimento para posto de abastecimento.

