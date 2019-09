O Eurostat confirmou esta sexta-feira que a economia portuguesa cresceu 0,5% no segundo trimestre do ano, ficando exatamente a meio da tabela no conjunto dos 25 países para os quais há dados disponíveis, mas crescendo ainda acima da média da Zona Euro e da União Europeia.

De acordo com os dados conhecidos esta sexta-feira, há dez países com taxas de crescimento mais elevadas do que Portugal, e outras cinco economias que cresceram ao mesmo ritmo no segundo trimestre. Na segunda metade da tabela estão outras dez economias a crescer menos que Portugal, entre elas a Alemanha, o Reino Unido e a Suécia — cujas economias contrairam no segundo trimestre do ano. Itália estagnou no segundo trimestre.

Como as maiores economias estão na segunda metade da tabela, a economia da Zona Euro e da União Europeia acabou por abrandar no segundo trimestre, crescendo 0,2% em ambos os casos, metade do ritmo de crescimento verificado entre janeiro e março.

A granda razão apontada para o abrandamento económico no segundo trimestre é o contributo do comércio externo. O saldo externo foi negativo, em virtude de um abrandamento das exportações devido às tensões comerciais entre os dois maiores blocos económicos do mundo — Estados Unidos e China — e que está a afetar a maior economia europeia, a Alemanha, cujo maior motor de crescimento são precisamente as exportações.