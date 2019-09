Hoje nas notícias: Fábrica de 4×4, CMVM e Macedo

Em destaque está a abertura de uma nova fábrica de produção de automóveis todo-o-terreno em Portugal, contando com um investimento de 300 milhões de euros. Há ainda cerca de dois mil advogados com quotas em atraso na Ordem, sendo que a Autoridade Tributária já avançou com 500 execuções aos devedores. Na banca, o BCE poderá ter de reavaliar a idoneidade de Paulo Macedo.

CMVM recusa analisar queixa de ex-gestores da CGD contra EY

A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decidiu não analisar a queixa apresentada por ex-administradores da Caixa Geral de Depósitos (CGD) contra a auditoria realizada pela EY à gestão do banco público entre 2000 e 2015. Esta é a posição da CMVM ao relatório que gerou várias críticas. O regulador considera que a queixa, que tinha precisamente como objetivo ser avaliada pela CMVM, não está na sua esfera de ação.

Portugal vai ter fábrica de 4×4. Ineos investe 300 milhões

Portugal prepara-se para receber uma nova fábrica de automóveis, desta vez especializada na produção de veículos dedicados ao todo-o-terreno, avança o Jornal de Notícias (acesso pago). A Ineos quer produzir um modelo baseado do Land Rover Defender, estando previsto um investimento de 300 milhões de euros para a construção desta nova unidade. Serão criados 600 postos de trabalho em Estarreja.

Fisco avança com execuções a 500 advogados com dívidas à Ordem

Dois mil advogados com quotas por pagar à Ordem dos Advogados podem ser alvo de ações executivas para liquidar uma dívida de 5,5 milhões de euros. Destes já foram formalizadas 500 execuções fiscais junto da Autoridade Tributária, sendo que os restantes estão a ser interpelados pela Ordem para pagarem os valores em falta, com a proposta de poderem pagar a prestações. Caso não cumpram o compromisso, o Fisco terá a responsabilidade de executar os devedores.

BCE pode ter de reavaliar idoneidade de Paulo Macedo

BCE pode ter de reavaliar idoneidade de Paulo Macedo. O Banco de Portugal já tem nas mãos a auditoria interna realizada pelo Banco Comercial Português. A conclusão que sai do documento é que Paulo Macedo, na altura com o pelouro dos recursos humanos, está na origem da contratação alegadamente fictícia de João Conceição, o assessor do ex-ministro da Economia Manuel Pinho. O supervisor terá, agora, de remeter para o Banco Central Europeu (BCE), que deverá reavaliar a idoneidade para se manter à frente do banco público Caixa Geral de Depósitos (CGD), que lidera desde 2017.

Passe único faz aumentar em 21% as multas no comboio na ponte

O número de coimas desde que o passe único entrou em vigor, em abril, na Área Metropolitana de Lisboa aumentou 21%. Na prática, foram registadas 2.592 multas, face às 2.142 registadas no mesmo período homólgo. A Fertagus recusa a ideia de que apertou a fiscalização sobre os cidadãos e refere que “simplesmente as regras de implementação e de utilização do passe único levaram a ajustes no modo de fiscalização”. Desde que este modelo foi implementado, o número de passageiros entre Lisboa e Setúbal subiu para mais de 13 mil pessoas.

