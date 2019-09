Quanto custa uma bebida alcoólica em Portugal? E na Europa?

Beber um copo é caro ou barato em Portugal? Cerveja, vinho e bebidas espirituosas adquiridas no nosso país são ligeiramente mais caras do que na média da União Europeia (UE), isto sem considerar os salários auferidos nos diferentes países. Portugal fica à frente de países como a Alemanha, França e Espanha, com a Finlândia no topo.

De acordo com os dados divulgados pelo gabinete de estatísticas da UE, o preço das bebidas alcoólicas (cerveja, vinho e bebidas espirituosas) em Portugal é 2% superior à média. Ainda assim, em 28 países, Portugal fica na 12.ª posição.

No topo do ranking, com os preços mais caros, está a Finlândia. Neste país nórdico, o alcool é 82% mais caro do que a média do espaço comunitário, seguido da Irlanda e da Suíça, com preços 77% e 52% acima da média europeia.

Se nestes países é caro, há muitos outros em que os preços são mais convidativos, permitindo beber um copo com amigos ou família por muito menos dinheiro. Tanto na Alemanha como em França e até em Espanha os preços são inferiores aos praticados em Portugal, e até à média da UE.

Tendo em conta os dados do Eurostat, Bulgária e Roménia são os sitíos indicados para festejar. É que nestes dois países o preço das bebidas é 74% da média da UE.

A Bulgária apresenta, a par da Roménia, dos preços mais baratos para o alcool, mas não só. O Eurostat apresentou ainda estatísticas sobre o preço do tabaco, colocando o país no fundo da tabela, enquanto o Reino Unido está no extremo oposto. É o país mais caro da UE.