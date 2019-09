A animais, descarbonização e ambiente foram os temas que tiveram em foco no debate entre Rui Rio e André Silva. Entre ataques e acusações, menos de um mês das legislativas de outubro, os líderes do PSD e do PAN destacaram as suas diferenças, nomeadamente na extensão das medidas propostas, mas conseguiram também encontrar algumas opiniões em comum.

Enquanto André Silva acusou o PSD de ter uma “visão da economia do século passado”, Rui Rio apelidou a perspetiva do PAN de “fundamentalista” nestas questões, no debate transmitido na RTP1. Convergindo na necessidade de ter medidas tendo em vista a situação climática que se vive, os líderes discordaram na forma como aplicá-las.

1. Animais

André Silva

“Ainda se avançou muito pouco na defesa dos animais.”

“Não é aceitável que se catalogue de fundamentalista alguém como o PAN que quer trazer medidas de proteção social para aquelas pessoas altamente desfavorecidas cuja única companhia que têm é o animal de companhia”.

Rui Rio

“Obviamente defendemos os direitos dos animais. A primeira lei de defesa dos animais é do PSD.”

“Não somos fundamentalistas. O PAN tem visão fundamentalista destas coisas.”

“Prefiro agarrar no dinheiro e investir em cuidar do SNS para as pessoas ou para pôr a economia a crescer de forma que o idoso tenha dinheiro para o seu animal.”

“Vou gastar dinheiro no SNS para os animais quando tenho o SNS para as pessoas como tenho?”

2. Idosos

André Silva

“PSD quer pôr os idosos a trabalhar em part-time depois da reforma. PAN quer permitir os idosos descansarem depois da reforma.”

Rui Rio

“Aquilo que está no programa do PSD é a possibilidade de a pessoa antes de entrar na reforma possa trabalhar em part-time.”

“Pessoa na terça está a trabalhar, na quarta não tem nada para fazer. PSD quer é permitir que a entrada na reforma seja mais faseada.”

3. Descarbonização

André Silva

“Estado de Emergência Climática está plasmado no programa do PAN que não consigo encontrar no do PSD.”

“PSD não tem nenhuma medida para fazer a transição energética.”

Rui Rio

“Não concordo com André quando diz que PSD não tem uma linha para descarbonizar. PSD quer descarbonizar, apostar na economia circular.”

“Não há Planeta B, diz o outdoor do Bloco. Eu estou de acordo.”

“Descarbonização da economia. Divergimos na forma como o fazemos. Encerrar? As centrais de Sines e do Pego quando puderem ser encerradas, agora elas são complementares às renováveis. Não vamos deixar o país às escuras de repente.”

4. Aeroporto

André Silva

“Defendemos Beja, é uma forma também de desenvolver o interior e mundo rural”.

“Com base na avaliação de impacto ambiental, não percebo como é que o Dr. Rui Rio ainda tem dúvidas.”

Rui Rio

“Precisamos do estudo de impacte ambiental. Se do estudo vierem impactes ambientais exagerados, e que não há medidas para as mitigar, o que o PSD entende é que pode ser avisado a reavaliação da opção Montijo.”

“Beja fica a não sei quantos quilómetros de Lisboa…”

5. Carros elétricos

André Silva

“Defendemos cada vez mais o incentivo ao transporte coletivo. Temos um plano ferroviário para ligar todas as capitais de distrito, expandir o metro, estimular os jovens a utilizarem os transportes coletivos.”

“O principal não é o transporte individual”.

Rui Rio

“Sou altamente favorável na transição para os carros elétricos.”

“Estado já incentiva a compra, mas essa transição não se faz de um momento para o outro.”