PSD quer limitar vistos gold em Lisboa e no Porto

No programa eleitoral do PSD, uma das muitas propostas é a limitação da concessão de vistos gold em Lisboa e no Porto. O partido defende que estas ferramentas estão a contribuir para o “sobreaquecimento de um mercado especulativo, alimentado por taxas de juro quase nulas”.

“Uma das grandes falhas deste Governo em matéria de política de habitação é ter deixado este instrumento de regulação a funcionar, nestes últimos dois anos, de per se, não identificando, em tempo, as disfuncionalidades sociais que foram emergindo”, lê-se no programa às eleições legislativas de 6 de outubro, citado pelo Diário de Notícias.

Nesse sentido, o PSD pretende pôr um travão nessas ferramentas. “Os vistos gold devem ser limitados aos setores produtivos e/ou devem seguir para zonas fora das áreas metropolitanas onde o mercado precisa de estímulos para arrancar”, disse ao DN fonte dos sociais-democratas, acrescentando que o objetivo é “limitar o impacto em Lisboa e no Porto”.

Ainda no campo da habitação, o PSD defende a manutenção dos “benefícios fiscais ao arrendamento de longo prazo ou de quartos a estudantes e ainda formas de controlar a cartelização do mercado, tal como os limites introduzidos no alojamento local“.