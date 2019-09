Wall Street fecha mista com Dow Jones a subir

A bolsa de Nova Iorque encerrou esta segunda-feira em terreno misto, com destaque para o Dow Jones que subiu pela quarta sessão consecutiva, uma tendência relacionada com um maior otimismo sobre a situação comercial entre Estados Unidos e China.

No final das transações da bolsa de Nova Iorque, o Dow Jones Industrial, o principal indicador, subiu 0,14%, ou 38,05 pontos, para os 26.835,51 pontos, enquanto o seletivo S&P 500 desceu 0,01%, ou 0,28 pontos, para os 2.978,43.

O índice composto do mercado Nasdaq, em que se cotizam as principais tecnológicas, também terminou no vermelho, com uma descida de 0,19%, ou 15,64 pontos, para os 8.087,44.

A bolsa de Nova Iorque teve como protagonista o Dow Jones, que registou a sua quarta subida consecutiva, relacionada com um maior otimismo sobre as relações comerciais entre os Estados Unidos da América e a China. No entanto, as perdas ao nível das ações das tecnológicas fez com que a subida fosse contida.