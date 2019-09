A Volkswagen tem um novo logótipo. O rebranding acontece cerca de oito anos depois da última alteração à imagem gráfica da marca de Wolfburgo. O design revela um logótipo minimalista, bidimensional e reduzido aos seus elementos essenciais em vez do efeito 3D adotado desde o início do milénio.

De acordo com um comunicado emitido pela marca alemã, a mudança marca o início de uma nova era para a Volkswagen. O futuro é elétrico e com preocupações ambientais. Por isso a Volkswagen faz coincidir o lançamento do logótipo com a apresentação do novo veículo totalmente elétrico, o ID.31, no Salão Automóvel de Frankfurt, que abre ao público no dia 12 de setembro naquela cidade alemã.

“Ao formular novos conteúdos com novos produtos, a marca passa por uma transformação fundamental em direção a um futuro com um balanço neutro de emissões de carbono. Agora é a hora certa para tornar a nova atitude da nossa marca visível para o mundo exterior“, afirma Jürgen Stackmann, membro do conselho de administração e responsável pelas vendas, marketing e pós-venda da Volkswagen.

O design da marca que é agora desvendado é apelidado pelos responsáveis de “novo Volkswagen”, sendo o seu rebranding um dos maiores projetos deste tipo na indústria automóvel.

No total, vão estar envolvidos 171 mercados em 154 países. A marca prevê mudar cerca de 70 mil logótipos nas 10 mil instalações de revendedores e parceiros de serviços em todo o mundo.

Veja a evolução do logótipo na fotogaleria em baixo.