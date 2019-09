A Porsche é conhecida pelos automóveis potentes. Até agora, fazia-os a gasóleo ou a gasolina, tendo recentemente aderido à “moda” dos modelos híbridos. A conjugação dos motores de combustão interna com um elétrico um primeiro passo para chegar ao primeiro modelo totalmente elétrico da marca alemã, o Taycan.

Depois de anos de espera, o elétrico de Estugarda viu a luz do dia. As linhas desportivas já eram conhecidas, mas agora podem ser vistas em todo o esplendor. Mesmo sendo um cinco portas, o Taycan é mais agressivo do que o Panamera, aproximando-se mais do estilo do 911. O capot mais pronunciado, mas também toda a linha de perfil, ajudam a essa criar essa associação.



















A estética é agressiva, mas também high tech. E no interior o que não falta é essa sensação de “carro do futuro”, com ecrãs para tudo. Um atrás do volante, outro para o sistema de infoentretenimento, mas também outro para a climatização. O que continua analógico é o tradicional cronómetro em cima do tablier. Afinal, este é um carro elétrico, mas de alto desempenho.

O Taycan Turbo anuncia 500 kW, ou 680 cv, enquanto o Turbo S tem 560 kW, ou 761 cv. Números que acoplados a uma transmissão de duas velocidades permitem catapultar ambas as versões até aos 260 km/h, sendo que a velocidade máxima é limitada eletronicamente. Para chegar aos 100 km/h, o S precisa apenas de 2,8 segundos, já os 200 km/h são alcançados em… 9,8 segundos.

Mesmo sendo capaz de elevados desempenhos em estrada, a Porsche garante autonomia suficiente para qualquer condutor. O Turbo, proposto por um preço a partir de 152 mil euros, é capaz de percorrer 450 km com uma única carga, enquanto o S (que custa desde 192 mil), fruto da maior potência, não vai tão longe. Ainda assim, os dados oficiais da marca apontam para uma autonomia de 412 km.