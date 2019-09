“PS degradou brutalmente o SNS”, diz Rui Rio

Rui Rio diz que “o Governo do PS degradou de uma forma brutal o Serviço Nacional de Saúde (SNS)”. Em declarações aos jornalistas à margem de um almoço-debate promovido pela Confederação do Comércio e Serviços (CCP), no Porto, o líder do PSD diz que o SNS está, hoje, pior do que estava há quatro anos.

Refere que “o PS está a ficar para trás nos seus compromissos eleitorais”, admitindo que o “partido socialista está numa má posição” relativamente à questão do SNS. De acordo com o estudo divulgado pela Organização Mundial de Saúde, Portugal foi um dos quatro países que menos investiu em saúde entre 2010 e 2017.

António Costa considera que o partido socialista fez um esforço de recuperação no setor da saúde e investiu mais dinheiro. O presidente do PSD salienta “quando o Governo vem dizer que investiu mais dinheiro nos últimos quatro anos, mas o SNS está pior, é grave”.

Na ótica de Rui Rio, o país precisa de adotar uma estratégia de crescimento económico, que “não existiu nestes últimos quatro anos”. Refere que existe a necessidade “melhores trabalhos e melhores salários”, considerando que há falhas notórias na gestão financeira do país.