PAN defende limite de 5.200 euros para reformas

André Silva, líder do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), admitiu esta sexta-feira que Portugal tem “problemas graves” ao nível da sustentabilidade da Segurança Social, defendendo, por isso mesmo, um lime máximo de 5.200 euros para as reformas. Esta é uma das medidas do PAN para as eleições legislativas de 6 de outubro.

Em entrevista à Renascença, André Silva lembrou que esta é uma “medida adicional” à promoção de crescimento económico que pretende operar no país. Para as pessoas que se sintam lesadas nas suas poupanças, o PAN propõe a criação de “outros mecanismos de poupança”, quer no setor privado, quer no setor público.

Quanto a uma possível coligação com o Partido Socialista, André Silva afastou a questão, dizendo que o PAN está disponível para conversar com todos os partidos, “sempre com o objetivo de fazer avançar causas, medidas importantes para o país, para os desafios do século XXI”. Além disso, o PS ainda não ganhou as eleições, recorda o líder partidário.

Sobre a polémica medida do PAN que prevê a reconciliação no caso de crimes violentos, André Silva sublinhou que a proposta aplica-se apenas “a quem quiser” e que visa fazer o que já se faz lá fora.