O otimismo perante avanços nas relações comerciais entre os Estados Unidos e a China, que têm mostrado alguns sinais de amenizar as tensões em antecipação do retomar das negociações, continua a animar Wall Street. Com este sentimento a impulsionar o desempenho dos índices, o Dow Jones e o S&P 500 aproximam-se de valores recorde.

Depois de a China remover tarifas adicionais sobre alguns produtos norte-americanos, Donald Trump decidiu responder ao gesto com um adiamento da entrada em vigor de algumas tarifas extra aplicadas em importações chinesas. O Presidente dos Estados Unidos tomou também nota de que a China iria reforçar as encomendas de produtos agrícolas norte-americanos.

Com estes desenvolvimentos positivos, que fazem acalmar os receios de uma escalada na guerra comercial, os índices de referência sobem para valores próximos de máximos. O S&P 500 arrancou a sessão a subir 0,08% para os 3.012,07 pontos, e o industrial Dow Jones avança 0,18% para os 27.232,71 pontos, sendo já a oitava sessão consecutiva em que regista ganhos.

Entre as cotadas destacam-se as mais expostas ao comércio com a China. A Caterpillar, fabricante de produtos na área da construção civil, sobe 0,48% para os 132,38 dólares. A fabricante de aviões Boeing, uma das principais exportadoras, avança 1,20% para os 380,13 dólares neste arranque de sessão.

O setor tecnológico tem um desempenho mais modesto, com o índice de referência do setor, o Nasdaq, a negociar próximo da linha de água. Arrancou a sessão a recuar 0,05% para os 8.190,26 pontos. A Apple cai 1,65% para os 219,40 dólares, na semana em que apresentou as novidades, nomeadamente os novos iPhones. Por outro lado, a Netflix avança 1,02% para os 291,82 dólares.