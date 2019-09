Tem um carro a gasóleo? Prepare-se, pois o preço do combustível mais usado pelos portugueses deverá subir 1,5 cêntimos por litro na próxima segunda-feira. Já o preço da gasolina deverá seguir em sentido inverso, prevendo-se uma descida de meio cêntimo, de acordo com dados avançados ao ECO por uma fonte do setor.

Contas feitas, a confirmar-se esta evolução, o preço de referência do gasóleo deverá subir para 1,357 euros por litro, um máximo desde o início de agosto, estando a subir há quatro semanas consecutivas. Em simultâneo, o preço da gasolina cairá para 1,475 euros por litro. Será a quinta semana de redução do custo deste combustível, com base no histórico da Direção-Geral de Energia e Geologia.

Os preços dos combustíveis em Portugal são atualizados semanalmente à segunda-feira, com base na evolução dos preços do petróleo e derivados nos mercados internacionais. Apesar dos valores de referência, o preço final poderá variar em cada bomba.

Esta evolução surge numa semana em que o preço do petróleo tem estado a cair. O preço do barril de Brent, referência para as importações nacionais, negociou abaixo da linha dos 60 dólares esta quinta-feira, mas recuperou esta sexta-feira. Em Londres, o contrato para entrega em novembro negoceia a 60,34 dólares, uma queda intradiária de 0,05%

