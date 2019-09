Os Investor Relations & Governance Awards, os IRGAwards, têm novas categorias. Naquela que é a 32.ª edição dos IRGA, promovidos pela empresa de consultoria e auditoria Deloitte, vai existir um prémio para iniciativas na área de governance, que esteve aberto a candidaturas de empresas.

É chamado de Governance Initiative Award, e tem em vista reconhecer uma “iniciativa que tenha contribuído significativamente para a melhoria das condições do governo societário ou do mercado“, como explica a Deloitte, em comunicado. O prémio será entregue numa cerimónia a 19 de setembro, no Convento do Beato, em Lisboa.

Esta categoria foi aberta a concurso, sendo que as empresas interessadas puderam candidatar-se. Esta forma de recolha de iniciativas permitiu “ampliar o leque de projetos analisados, dando também às empresas a oportunidade de participar e partilhar o trabalho que têm vindo a desenvolver nas áreas indicadas”, aponta a Deloitte.

Para ser escolhida a iniciativa vencedora, o júri faz uma deliberação com base numa análise técnica realizada pela Deloitte, a partir de informação pública, e usando uma matriz de critérios definida pelo júri, das candidaturas espontaneamente apresentadas ou propostas por qualquer membro do Júri.