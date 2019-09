Maló Clinic tem 88 credores a reclamarem 94,6 milhões

O Grupo Maló Clinic está em Processo Especial de Revitalização (PER) desde agosto e, ao todo, há 88 credores a reclamarem o pagamento de 94,6 milhões de euros. Contudo, apenas são reconhecidos cerca de 70 milhões de euros, avança o Público (acesso pago).

No topo da lista de credores está o Novo Banco, com um crédito reclamado e reconhecido de 56,07 milhões de euros, à frente do Banco Nacional Ultramarino de Macau (da CGD) com 6,9 milhões de euros, e das empresas Nobel Biocare Portugal e Nobel Biocare Services, que reclamam cada uma mais de 2,4 milhões e 1,02 milhões, respetivamente.

Entre os maiores credores está também o Instituto da Segurança Social, com mais de 1,9 milhões de euros. E até o próprio fundador da empresa mas ex-acionista, Paulo Sérgio Maló, reclama o pagamento de cerca de 2,6 milhões de euros.

Já a Unicre – Instituição Financeira de Crédito reclama 20,8 milhões, mas apenas lhe são reconhecidos cerca de 6,59 mil euros. Nas notas anexas à lista provisória de credores, o administrador judicial provisório explica que este não reconhecimento se deve ao facto de a Unicre ter entendido reclamar como créditos o montante dos pagamentos efetuados pelos clientes das clínicas Maló através do multibanco em 540 dias e “não procedeu a justificar o valor que reclamou neste apartado, apenas se limitou a informar do montante em causa”.

A Maló Clinic entrou em PER — um processo que permite às empresas tentar a reestruturação da dívida com os seus principais credores a fim de evitar a insolvência — a 2 de agosto. Em julho foi noticiado que a Atena Equity Partners, que adquirira as clínicas Maló em maio, já tinha fechado um plano estratégico para o Grupo.

De acordo com o Jornal de Negócios, esse plano previa um acordo com os bancos credores para uma redução da dívida, o eventual fecho de consultórios e um investimento de quatro milhões de euros.