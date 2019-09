Miranda & Associados é distinguida em Joanesburgo

A sociedade de advogados Miranda & Associados foi distinguida como “International Law Firm of the Year” na edição de 2019 da “African Legal Awards”. Esta iniciativa, promovida pela revista Legal Week, realizou-se no The Wanderers Club em Joanesburgo, África do Sul.

Na categoria “International Law Firm or the Year” encontravam-se também nomeados os escritórios Baker McKenzie, Dentons, DLA Piper, PLMJ e White & Case LLP.

O processo de avaliação aos escritórios nomeados nesta categoria foi realizado por um júri, composto pelos principais general counsels da região. Entre os fatores em consideração estava a evolução das empresas nos dos últimos 12-18 meses, o conhecimento jurídico, a inovação, a visão estratégica e os novos negócios concretizados, e também o atendimento ao cliente.

“Este prémio é o reflexo de um período de consolidação e crescimento para a Miranda. Nos últimos 18 meses expandimos a nossa prática na África francófona, crescemos significativamente com várias e importantes contratações e promovemos cinco dos nossos associados a sócios”, refere em comunicado Diogo Xavier da Cunha, presidente do conselho de administração da Miranda.

O responsável agradece ainda aos clientes pela “preferência e confiança”, aos advogados e colaboradores pelo “empenho e dedicação constantes” na sociedade. “E, por último, mas não menos importante, a todos os colegas que integram os escritórios da Miranda Alliance, cujo compromisso com o nosso projeto internacional é outro dos pilares da nossa reputação no mercado de serviços jurídicos cada dia mais competitivo e global”, acrescenta o presidente.