O managing partner da sociedade de advogados Vieira de Almeida & Associados, João Vieira de Almeida, subscreveu o guia do CEO sobre direitos humanos. O advogado junta-se assim a 37 líderes empresariais nacionais no apoio à promoção dos direitos humanos.

O guia, lançado em junho, pelo Business Council for Sustainable Development (BCSD) Portugal, promove um maior envolvimento da gestão das empresas na melhoria das condições de vida dos colaboradores e das comunidades. Entre as empresas signatárias encontram-se a Altri, Brisa, Caixa Geral de Depósitos, CTT, Deloitte Portugal, EDP, Everis Portugal, Galp, Jerónimo Martins, Metropolitano de Lisboa, Millennium BCP, NOS, REN, SONAE e The Navigator Company.

“O respeito pela dignidade humana é um princípio que deve presidir a todas as relações, incluindo as que têm lugar na esfera empresarial. Num mundo em que vivemos situações de risco permanentes, quer no plano ambiental, com a emergência climática, quer no plano social, com as migrações, apenas para dar alguns exemplos, é crucial que as empresas integrem o respeito pelos direitos humanos na gestão responsável do seu negócio e potenciem os impactos positivos que podem ter na sociedade”, afirma João Castello Branco, CEO da The Navigator Company e presidente do BCSD Portugal. “Desenvolver relações de respeito e equidade com todos os seus parceiros, desde os colaboradores às comunidades envolventes, e prevenir situações de risco para os direitos humanos na sua cadeia de valor, é da maior importância neste contexto”, nota, em comunicado.

A BCSD Portugal é uma associação sem fins lucrativos, que agrega e representa mais de 90 empresas de referência em Portugal, que se comprometem ativamente com a transição para a sustentabilidade.