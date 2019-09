Sócio da Miranda & Associados irá abandonar a sociedade

A Miranda & Associados anunciou que Alberto Galhardo Simões encerrará em breve o seu ciclo de trabalho com a sociedade. A saída do sócio foi anunciada, em comunicado, depois de dois dos seus coordenadores terem subida a sócios: Susana Pinto Coelho e João Ferreira Leite.

O advogado, com mais de 25 anos de experiência, centra a sua atividade nas áreas de direito bancário e financeiro, societário & comercial, investimento estrangeiro, fusões & aquisições e PPP & project finance.

“A sua dedicação contribuiu para que a Miranda & Associados fosse mais do que a soma das pessoas que compõem o escritório, tendo hoje uma equipa excecional, uma equipa em crescimento, uma equipa concentrada em oferecer os melhores conselhos e o melhor apoio aos nossos clientes. E assim continuará a ser”, defende a sociedade em comunicado.

Nos últimos meses na Miranda & Associados têm ocorrido várias alterações organizacionais, entre elas o reforço da equipa. “Este processo de expansão está em curso e continuará a ser executado nos próximos meses obedecendo, passo a passo, à estratégia de crescimento por nós pensada e definida”, refere Diogo Xavier Cunha, presidente do conselho de administração da sociedade, em comunicado. Acrescenta ainda que “é também a concretização deste plano que nos permite olhar para a frente com entusiasmo, ambição e redobrada confiança, sem esquecer a dedicação do Alberto, que merece o nosso reconhecimento pelo contributo que deu à firma”.