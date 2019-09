Miranda & Associados nomeia dois novos sócios

A sociedade de advogados Miranda & Associados anunciou em comunicado a nomeação de dois novos sócios. Os advogados promovidos pela sociedade foram Susana Pinto Coelho e João Ferreira Leite. Com a promoção dos dois advogados, a Miranda & Associados continua em crescimento e a apostar no desenvolvimento da prática nacional e internacional.

Susana Pinto Coelho integra as áreas de direito do ambiente, regulatório, energia, investimento estrangeiro e fusões e aquisições da sociedade. Por sua vez, João Ferreira Leite centra a sua prática nas áreas do direito bancário e seguros, direito societário e comercial e direito regulatório.

“Estas promoções estão alinhadas com a nossa estratégia de afirmação da cultura da firma e de consolidação de áreas chave da nossa atividade, e visam reforçar a força e a sustentabilidade do projeto Miranda.”, afirma Diogo Xavier da Cunha, presidente do conselho de administração da sociedade. Acrescentando ainda que “é com orgulho que damos este passo. A Susana e o João estão connosco há muitos anos e mostraram possuir as qualidades humanas e técnicas para fazerem parte do núcleo de sócios da Miranda e contribuir para o futuro que todos pretendemos para a nossa sociedade”.

As promoções surgem no âmbito do processo de fortalecimento e reorganização que a Miranda tem vindo a concretizar desde há cerca de um ano e que tem como objetivo expandir as competências do escritório nas áreas de prática nacional e internacional. “Este processo de expansão está em curso e continuará a ser executado nos próximos meses obedecendo, passo a passo, à estratégia de crescimento por nós pensada e definida”, assegura Diogo Xavier da Cunha.