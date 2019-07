Há uma transferência de peso no mercado da advocacia: Dois sócios da PLMJ mudaram-se, com parte das respetivas equipas, para a sociedade Abreu Advogados, apurou o ECO junto de fontes das duas sociedades. Manuel Santos Vítor (Corporate), antigo Managing-partner da sociedade, e Nuno Cunha Barnabé, sócio da área de fiscal.

Estas são duas perdas relevantes para a PLMJ, hoje liderada por Luís País Antunes. Ainda recentemente, João Magalhães Ramalho deixou a PLMJ, onde era sócio da área de Fiscal e responsável pelo desenvolvimento das relações com o mercado brasileiro, para integrar a Telles. E meses antes tinham saído Tomás Pessanha, sócio desde 2007 do escritório do Porto, com prática na área de M&A, para a Garrigues, e Pedro Melo, em fevereiro, deixou a PLMJ, escritório onde estava há 17 anos, para integrar a Miranda & Associados, na equipa de coordenação da área de Direito Público e Regulatório do escritório em Lisboa.

(Em atualização)