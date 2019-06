O managing partner da PLMJ, Pais Antunes, fala pela primeira vez depois de o ataque pirata ter exposto dados confidenciais de advogados e clientes e apresenta uma sociedade renovada.

Meses depois do acesso ilegal aos e-mails dos advogados da PLMJ — à custa do cliente Benfica — e depois das saídas de alguns sócios, Luís Pais Antunes fala agora na transição geracional do escritório, que acabou de mudar de sede e renovar a imagem. Apresentam-se desde maio como “Legal Transformer Experts” e o managing partner sublinha: são os mais novos que serão cada vez mais a “cara” da PLMJ. Quanto aos danos colaterais no que toca a questões reputacionais admite que “a segurança da informação, interesse e direitos dos clientes sempre foram — e serão — a nossa prioridade”. Um discurso de futuro, a enterrar o passado.