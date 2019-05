Filipe Avides Moreira sai da Cuatrecasas para a PLMJ

Filipe Avides Moreira transita da Cuatrecasas, onde exerceu funções enquanto sócio e diretor do escritório do Porto, e reúne experiência em operações de fusões e aquisições, operações de capital de risco e reestruturações.

Para Luís Pais Antunes, managing partner da PLMJ, esta contratação “reflete a aposta no crescimento estratégico do escritório do Porto e a capacidade que temos tido, ao longo das nossas décadas de existência, em nos adaptarmos à mudança. O Filipe Avides Moreira representa isto mesmo, uma nova visão, no momento certo.”

“É com grande entusiasmo e orgulho que integro a PLMJ nesta nova e dinâmica fase da sua história e onde irei certamente encontrar projetos arrojados e inovadores, que têm contribuído para o sucesso desta que é a sociedade portuguesa de referência”, afirma Filipe Avides Moreira.

“Com este reforço, a equipa do Porto continua o seu caminho de afirmação no norte de Portugal, onde já surge com uma presença ativa para os clientes e empresas desta região, através dos nossos serviços especializados adaptados às suas necessidades específicas,” afirma Miguel C. Reis, sócio responsável pelo escritório do Porto da PLMJ.

O mais recente sócio coordenador de Corporate do escritório do Porto da PLMJ traz consigo uma equipa de cinco advogados, com experiência sólida em operações e aquisições, assim como em concessões de serviços e de infraestruturas, incluindo a assessoria a entidades públicas, promotores privados e construtores.