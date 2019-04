Cuatrecasas tem novo presidente e CEO

A Cuatrecasas acaba de eleger Rafael Fontana como presidente e Jorge Badía como novo CEO. Até à data, Rafael Fontana desempenhava o cargo de presidente executivo da firma e Jorge Badía o de diretor-geral. Os novos cargos de sucessão foram conhecidos em assembleia geral de sócios, nos passados dias 4 e 5 de abril, em Barcelona.

Os novos presidente e CEO vão estar à frente da firma durante os próximos quatro anos e dão, assim, continuidade à linha de gestão e liderança que têm desenvolvido nos últimos cinco.

“As nomeações do Rafael Fontana e do Jorge Badía são um passo natural, que assegura uma linha de continuidade na trajetória de êxito que temos feito, assente numa base de grande coesão e que conta, naturalmente, com todo o apoio da firma em Portugal”, diz Maria João Ricou, managing partner da Cuatrecasas em Portugal, citada em comunicado.

Em termos de crescimento, a sociedade ibérica atingiu os 277,4 milhões de euros de faturação total em 2018, num aumento de 12%, face ao ano anterior.

O presidente da Cuatrecasas, Rafael Fontana, garante, citado em comunicado, que esta é uma firma que “olha para o futuro”. Já o novo CEO, Jorge Badía, salientou que o escritório quer “dar lugar ao talento jovem e ao talento feminino”, e que vão recorrer a “novas metodologias de trabalho”.

Novos sócios e consultores

A sociedade também elegeu dez novos sócios de quota e seis consultores. Em Portugal, os novos sócios são Frederico Bettencourt Ferreira, da área de litígios e arbitragem, e Lourenço Vilhena de Freitas, de direito público.

Já as novas consultoras portuguesas da sociedade ibérica são Margarida Leal Oliveira, de direito financeiro, e Telma Carvalho, da área de direito societário e comercial. Passaram ainda à categoria de associado sénior os advogados Francisco Soares Machado, de direito financeiro, e Pedro de Castro, de direito público.