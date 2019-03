Cuatrecasas cresce 12% em 2018 e atinge 277,4 milhões

A Cuatrecasas faturou um total de 277,4 milhões de euros em 2018, o que significa um crescimento de 12% em comparação com o exercício anterior. “É a maior subida de faturação alcançada na última década e consolida um caminho de crescimento sustentado. Os bons resultados foram obtidos de forma homógenea em todos os territórios e áreas de prática, tendo sido especialmente importantes nos escritórios de Madrid, Barcelona, Portugal e Internacionais”, explica nota oficial do escritório.

Neste sentido, o valor da faturação obtida pelos escritórios localizados fora de Espanha representa 12,3% do total. Madrid aumentou o volume de receitas em 13,3%, seguido de Barcelona (9,3%), os restantes escritórios espanhóis (3,4%), os escritórios portugueses (7,8%) e os escritórios internacionais (9,1%).

Segundo Rafael Fontana, presidente executivo da Cuatrecasas, “os bons resultados são fruto do cumprimento das metas do nosso Plano Estratégico, que fomentou a colaboração entre áreas de prática e escritórios, a aposta na inovação, o crescimento internacional e novas políticas centradas nas pessoas.”

Também para Maria João Ricou, managing partner da Cuatrecasas em Portugal, “a concretização plena do nosso processo de integração ibérica, a par da implementação do Plano Estratégico, ajustada à realidade do mercado doméstico, foram determinantes para alcançarmos estes resultados em Portugal e termos um contributo crescente para o resultado global da

Cuatrecasas”.