O sócio da Cuatrecasas José de Freitas foi distinguido pela Ordem dos Advogados com a medalha de honra, entregue no dia em que comemorou o dia do advogado — a 19 de maio — em Santarém.

José de Freitas fundou o escritório do Porto da Cuatrecasas, e é desde 2019 o presidente do Conselho das Ordens de Advogados Europeias (CCBE). Preside ao grupo de trabalhos dedicado a Brexit deste conselho desde 2018. As suas áreas de prática passam pelo contencioso, restruturações e insolvências, societário e direito comercial, além de fusões e aquisições.

A medalha de honra da OA é um galardão que se destina a distinguir os advogados que, pelo seu mérito, honorabilidade e modo de exercício da profissão, tenham contribuído relevantemente para a dignidade e prestígio da advocacia.