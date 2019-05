Ordem dos Advogados homenageia advogados da Abreu Advogados

Três advogados da Abreu Advogados foram homenageados pela Ordem dos Advogados, durante o dia do advogado, celebrado a 19 de maio, numa sessão solene em Santarém. César Bessa Monteiro recebeu uma medalha pelos 50 anos de prática da advocacia. Já Pedro Pais de Almeida e Paulo Gouveia e Silva foram distinguidos com duas medalhas de honra.

César Bessa Monteiro é vice-presidente da Assembleia Geral da Delegação Portuguesa da Câmara de Comércio Internacional, foi sócio fundador de várias sociedades de advogados e, atualmente, é consultor na Abreu Advogados na área de propriedade intelectual e tecnologias de informação.

Pedro Pais de Almeida é sócio da Abreu desde 2008, e presidente do Conselho Fiscal e Membro do Conselho Estratégico do Instituto de Empreendedorismo Social, desde julho de 2017. A sua área de prática passa por direito comercial, financeiro, fiscal e imobiliário.

Paulo Gouveia e Silva faz parte do Conselho Consultivo da Abreu Advogados desde 2014, foi membro da Eurojuris Portugal e da Union Internationale des Avocats. Foi sócio fundador da SMS Advogados, que integrou a Abreu em 2009. As suas áreas de prática passam pelo contencioso (civil e societário), direito fiscal e imobiliário.

A Medalha de Honra da Ordem dos Advogados é o galardão que se destina a distinguir os advogados que, pelo seu mérito, honorabilidade e modo de exercício da sua profissão, tenham contribuído relevantemente para a dignidade e prestígio da profissão.