Abreu Advogados aposta na liderança em Tecnologia

A Abreu Advogados anuncia o convite para sócios de indústria a Ricardo Henriques e César Bessa Monteiro Jr., reconhecendo o trabalho desenvolvido por estes advogados e “em sintonia com os objetivos estratégicos da sociedade de afirmação e desenvolvimento dos projetos ligados às tecnologias de informação e propriedade intelectual”, segundo comunicado do escritório.

Os dois advogados têm estado ligados a diversos projetos nacional e internacional de consultoria para as áreas de proteção de dados, da tecnologia da informação, de transações, entre outros, conferindo-lhes destaque nos principais diretórios do setor e permitindo uma maior ligação entre a Abreu Advogados e esta área de prática.

Ricardo Henriques integrou a Abreu Advogados como advogado principal e passou a sócio profissional em 2018. O advogado, que o Chambers and Partners releva como um dos líderes europeus em TMT e Tecnologias da Informação, tem atuado nas áreas do comércio eletrónico, publicidade e proteção de dados, tendo assessorado algumas das mais conhecidas organizações para os setores da tecnologia, das ciências da vida e automóvel. Ao longo da sua carreira tem ainda vindo a desenvolver a sua atividade para as áreas de Propriedade Intelectual e Tecnologias de Informação, Compliance, Direito do Desporto, Direito da Concorrência, Regulação e União Europeia.

César Bessa Monteiro Jr. integrou a Abreu Avogados como advogado principal tendo prosseguido para sócio contratado em 2018. No seu percurso profissional, destaque para a atividade que tem vindo a desenvolver na área de prática do Direito Comercial, M&A e Capital de Risco, Propriedade Intelectual e Tecnologias de Informação, tendo assessorado algumas das mais conhecidas empresas internacionais nos setores da tecnologia, entertainment, fashion e automóvel. Indicado pelo Chambers and Partners com um dos principais advogados portugueses para Propriedade Intelectual, o seu nome tem estado ligado à assessoria a reputadas marcas nacionais e internacionais.

Para Duarte Athayde, Managing Partner da Abreu Advogados, “Desde que o Ricardo Henriques e o César Bessa Monteiro Jr. integraram a Abreu Advogados que temos vindo a percorrer um caminho muito interessante e dinâmico nas áreas da tecnologia, um sector que tem vivido e proporcionado grandes transformações nestes últimos anos. Estamos muito satisfeitos por podermos concretizar a integração de dois sócios que o mercado indica como líderes nestes temas.”