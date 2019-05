Na apresentação da candidatura “Fazer a Diferença”, o atual presidente do Conselho Regional de Lisboa da OA afirmou que nos dois últimos anos os advogados e os cidadãos “perderam voz no espaço mediático, junto da comunidade judiciária, junto do poder político e legislativo e junto da sociedade civil”.

Segundo o candidato, urge recuperar um espaço de intervenção pública que pertence por direito e dever ao bastonário da OA, que reúne cerca 34 mil profissionais, incumbindo-lhe um papel ativo na defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, no aperfeiçoamento do sistema de justiça e da administração da justiça, na dignificação do exercício da profissão e na defesa das prerrogativas dos advogados.

“A equipa por mim liderada ao Conselho Geral assume-se como uma candidatura inclusiva, que governará para dentro e para fora da OA, com e para os advogados da prática individual, com e para os advogados de empresa, com e para os advogados das pequenas, médias e grandes sociedades. Do interior ao litoral, de norte a sul, de este a oeste. Somos todos advogados”, disse o candidato a bastonário.