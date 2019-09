PLMJ anuncia nova estratégia para a sociedade

A sociedade PLMJ tem sofrido nos últimos meses diversas alterações. A mais recente foi a saída do sócio João Medeiros para a VdA, mas as mudanças não se ficam por aqui. Apoiada por uma das principais consultoras internacionais, a PLMJ tem levado a cabo um processo de reorganização da sociedade, avançou a sociedade em comunicado.

Entre as alterações estão o aumento do foco estratégico nos clientes core e a alteração significativa dos procedimentos de gestão. A sociedade liderada por Luís Pais Antunes tem apostado também na reorganização da estrutura produtiva, com uma cada vez maior concentração das várias equipas que se dedicavam a atividades concorrentes em grandes áreas de prática, com um mesmo coordenador. Uma das áreas que está a sofrer alterações é a de Direito Penal, centrando a atenção na prestação de serviços a empresas.

Além disso, a sociedade alterou recentemente a sua sede para a Avenida Fontes Pereira de Melo e adotou uma nova imagem, sob o lema “Transformative Legal Experts”. O managing partner da sociedade, Luís Pais Antunes, considera “com a renovação em curso e os próximos reforços das equipas, a PLMJ poderá servir ainda melhor os clientes”.