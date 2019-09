A sociedade de advogados Kennedys anunciou o reforço da sua presença em Portugal com a integração do escritório N. Maldonado Sousa & Associados. Na sequência da fusão, a equipa até agora liderada pelo advogado Nuno Maldonado Sousa, transita para o escritório de Lisboa da firma britânica.

A multinacional de advocacia Kennedys está em Portugal desde 2011 e a sua atividade centra-se essencialmente na área seguradora e resseguradora. Através da integração do escritório de Maldonado Sousa, a Kennedys passa a contar, em Portugal, com uma equipa de dez advogados, dois dos quais sócios.

Nuno Maldonado Sousa vai integrar a Kennedys na qualidade de sócio e os advogados Gabriela Rei e Carla Almeida Cruz transitam para a sociedade com o estatuto de associadas.

Maldonado Sousa e a sua equipa estão especialmente vocacionados para o apoio a empresários e empresas, nos ramos do direito societário e comercial, imobiliário e construção, laboral e ciências da vida, em assuntos de natureza contenciosa e não contenciosa.

“É com grande entusiasmo que damos as boas-vindas ao Nuno e à sua equipa. Estamos sempre interessados em reforçar os nossos escritórios na justa medida em que esse reforço beneficie claramente os nossos clientes. Este é um desses casos. Estou certo que o Nuno e a sua equipa desempenharão um papel muito importante no que toca ao desenvolvimento da nossa prática societária e comercial, não só em Portugal, como em toda a Europa”, afirma em comunicado Nick Thomas, sénior partner da Kennedys.

Paulo Almeida, sócio e responsável pelo escritório de Lisboa da Kennedys, elogia “a extensa e diversificada experiência que o Nuno e a sua equipa estão a transportar para o nosso escritório, em Lisboa”. “Será um complemento deveras importante ao trabalho que temos vindo a desenvolver na área dos seguros. A sua chegada irá ainda representar uma mais-valia muito significativa no que toca a outras áreas de atividade, igualmente relevantes para os nossos clientes do setor segurador, como é o caso das ciências da vida”, nota, em comunicado.

“A Kennedys é uma firma altamente respeitada no mercado Português. Mas não só. A sua reputação estende-se a toda a Europa e, porque não dizê-lo, a todo o mundo. Acompanhado das minhas colegas Gabriela e Carla, é com grande entusiasmo que encaro este novo desafio, aguardando ansiosamente pela oportunidade de começar a trabalhar com os atuais clientes da firma, em Portugal, e um pouco por todo o mundo”, referiu Nuno Maldonado Sousa em comunicado.

A sociedade de advogados Kennedys conta com a colaboração de cerca de dois mil profissionais e possui 37 escritórios espalhados pelo mundo.