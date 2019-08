O diretório da Chambers and Partners premiou o advogado Pedro Cassiano Santos, sócio da sociedade VdA, com o prémio “Outstanding Contribution Award”. O responsável da VdA pela área de bancário & financeiro, com 30 anos de carreira, foi distinguido no passado mês de julho.

Segundo a Chambers and Partners, um diretório de notoriedade internacional a nível mundial, o sócio da VdA é denominado como “sempre maravilho” e “com quem é fácil de trabalhar” pelos clientes. É ainda elogiado pelo seu conhecimento e atuação com os vários intervenientes nas transações que lidera.

A experiência de Cassiano Santos foca-se nos mercados de capitais de dívida e o diretório da Chambers and Partners rotula-o como um advogado “pioneiro da banca em Portugal”. O advogado apoia frequentemente as principais empresas e instituições financeiras e possui uma vasta lista de importantes clientes nacionais como internacionais.