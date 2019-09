Rock ‘n’ Law está a chegar e vai apoiar idosos

O evento Rock ‘n’ Law está quase a chegar. A 11ª edição decorrerá no Cais do Sodré, em Lisboa, no próximo dia 22 de novembro. “Juntos para combater o abandono e cuidar dos nossos idosos” é o mote do evento que juntará vários escritórios de advogados no palco, distribuídos por várias bandas. Os donativos angariados no Rock ‘n’ Law irão ser entregues este ano à Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar, em Odemira.

A associação, que iniciou a sua atividade em 2001, é conhecida por Centro de Dia de Zambujeira do Mar e conta com duas valências – Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário (http://www.assnsm.org/).

Todos os anos, o Rock ‘n’ Law abre um processo de candidaturas para a causa escolhida, estabelecendo alguns critérios elegíveis. Desde logo, a relação com a causa do ano, ser um projeto que decorre em Portugal e, preferencialmente, que tenha outros parceiros de financiamento.

Segundo o balanço oficial da última edição do Rock ‘n’ Law –– a décima edição do festival, que uniu nove bandas de 14 escritórios de advogados por uma causa: a luta contra o cancro em outubro do ano passado — no total, e feitas as contas, foram 112 mil e 300 euros de donativo para o projeto ‘Casa Segura’, da Associação Portuguesa de Luta contra a Leucemia. Numa festa que contou com 2.265 pessoas na Arena do Campo Pequeno, em Lisboa, na noite de 26 de outubro. No total foram ainda 32 os patrocinadores e contou com a Advocatus como media partner.

O valor mais alto que até aqui tinha sido conseguido pelo RnL de entrega direta a instituições de solidariedade social foi de 74 mil euros.

“Foi uma edição de recordes. No número de pessoas que foram ao evento, no valor de patrocínios de empresas que conseguimos alcançar, no número de seguidores que temos nas redes sociais a acompanharem as histórias de vida que temos contado. A consequência de tudo isso é também o maior donativo líquido de sempre para uma Causa: 110 mil euros. Tínhamos um objetivo mínimo de 70 mil pelo que, com a ajuda de todos, as expectativas foram amplamente superadas. Não podíamos ter comemorado melhor esta década”, disse, à Advocatus, , o coordenador do Rnl, Francisco Proença de Carvalho, sócio da Uría Menéndez – Proença de Carvalho e baterista de um das bandas que esteve no evento.