O Rock ‘n’ Law já tem a causa e o projeto vencedor deste ano. A organização já tinha revelado a causa de 2019 – o combate à solidão e abandono dos idosos – e agora foi escolhido o projeto a apoiar.

Segundo fonte da organização avançou à Advocatus, a Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar, em Odemira será o destinatário dos donativos da edição deste ano, a decorrer no final do ano. A ASSNSM, habitualmente conhecida por Centro de Dia de Zambujeira do Mar, iniciou a sua atividade em 2001, e conta com duas valências – Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário (http://www.assnsm.org/).

Todos os anos, o Rock ‘n’ Law abre um processo de candidaturas para a causa escolhida, estabelecendo alguns critérios elegíveis. Desde logo, a relação com a causa do ano, ser um projeto que decorre em Portugal e, preferencialmente, que tenha outros parceiros de financiamento.

Em 2019, para escolher entre as dezenas de projetos candidatos, o Comité de Causas, composto por um representante de cada sociedade organizadora do Rock ‘n’ Law, seguiu alguns critérios específicos para eleger um vencedor: Segundo a mesma fonte, prevaleceram alguns critérios de escolha para este ano, tais como “projetos com menos notoriedade, onde o apoio do Rock ‘n’ Law faça a diferença, preferencialmente fora dos grandes centros urbanos, com sustentabilidade e não dependentes exclusivamente de donativos excecionais para assegurar subsistência, bem como com capacidade para gerar fundos e rendimentos”. E ainda “projetos que valorizem também a integração inter geracional ou social”.

“Vamos em 11 anos de Rock ‘n’ Law e o momento mais difícil é sempre, sem dúvida, o da escolha do projeto a apoiar. Todos os anos recebemos dezenas de candidaturas de projetos muito meritórios e selecionar apenas um é um exercício que não fazemos de ânimo leve e que passa por um rigoroso processo de avaliação”, explicou à Advocatus Francisco Proença de Carvalho, sócio da Uría Menéndez – Proença de Carvalho e coordenador do RnL. “Sobre a escolha deste ano – o Centro de Dia de Zambujeira do Mar – além de sabermos que o nosso donativo será decisivo para a melhoria das condições de apoio aos idosos que o frequentam, volta a sair de Lisboa. Chegar às zonas do país onde o isolamento é maior e a uma realidade para a qual escasseiam recursos de forma mais evidente do que na capital, é algo que vemos como um passo importante neste projeto solidário que as Sociedades de Advogados criaram e fazem crescer há mais de uma década”, explica o advogado e também baterista de uma das bandas do evento.

“Juntos para combater o abandono e cuidar dos nossos idosos” é o mote do evento que juntará vários escritórios de advogados no palco, distribuídos por várias bandas.

“Juntos para combater o abandono e cuidar dos nossos idosos” é o mote do evento que juntará vários escritórios de advogados no palco, distribuídos por várias bandas.

A decisão resultou da escolha do comité de causas — que reuniu no final de março — e que conta com elementos de todas as sociedades de advogados envolvidas na iniciativa. Comité que é o primeiro a reunir e dar o pontapé de saída na organização do evento.

Segundo o balanço oficial da última edição do Rock ‘n’ Law –– a décima edição do festival, que uniu nove bandas de 14 escritórios de advogados por uma causa: a luta contra o cancro em outubro do ano passado — no total, e feitas as contas, foram 112 mil e 300 euros de donativo para o projeto ‘Casa Segura’, da Associação Portuguesa de Luta contra a Leucemia. Numa festa que contou com 2.265 pessoas na Arena do Campo Pequeno, em Lisboa, na noite de 26 de outubro. No total foram ainda 32 os patrocinadores e contou com a Advocatus como media partner.

O valor mais alto que até aqui tinha sido conseguido pelo RnL de entrega direta a instituições de solidariedade social foi de 74 mil euros.

O projeto de solidariedade “Casa Porto Seguro”, da Associação Portuguesa Contra a Leucemia, permite a doentes deslocados e com carência económica ficar num local seguro, onde terão todo o apoio de que precisarem durante o período de tratamentos necessários à recuperação.

“Foi uma edição de recordes. No número de pessoas que foram ao evento, no valor de patrocínios de empresas que conseguimos alcançar, no número de seguidores que temos nas redes sociais a acompanharem as histórias de vida que temos contado. A consequência de tudo isso é também o maior donativo líquido de sempre para uma causa. Tínhamos um objetivo mínimo de 70 mil pelo que, com a ajuda de todos, as expectativas foram amplamente superadas. Não podíamos ter comemorado melhor esta década”, disse, à Advocatus, Francisco Proença de Carvalho.