A Uría Menéndez – Proença de Carvalho assessorou a Tristan Capital Partners LLP (“Tristan”) na aquisição ao fundo de investimento imobiliário fechado Vision Escritórios, gerido pela Norfin, de um portfólio de sete imóveis localizados em Lisboa e em Oeiras (Carnaxide).

Trata-se de um emblemático edifício de escritórios na Rua Castilho, outros cinco imóveis localizados também na cidade de Lisboa e ainda do edifício Tetrapark, em Carnaxide, contando com uma taxa de ocupação de 95%.

O escritório prestou igualmente assessoria no âmbito do financiamento à aquisição dos referidos imóveis, que envolveu a negociação do contrato de financiamento e do respetivo pacote de garantias com o ING Bank N.V. – Sucursal em Portugal.

A equipa da Uría Menéndez – Proença de Carvalho que assessorou a Tristan na aquisição foi liderada por Rita Xavier de Brito (sócia, Imobiliário) e contou com a participação de Marta Pontes (sócia, Fiscal), Francisco Brito e Abreu (sócio, M&A), Raquel Maurício (associada sénior, Fiscal), Sara Rebordão Topa (associada, Imobiliário), Rita Canto e Castro e Sebastião Carvalho Lorena (associados, M&A).

Por seu lado, a equipa que assessorou a Tristan no financiamento à aquisição foi liderada por Francisco Cunha Ferreira (sócio, M&A) e contou com a participação de Marta Pontes (sócia, Fiscal) e Luís Soares de Sousa (associado, M&A).