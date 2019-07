A Uría Menéndez-Proença de Carvalho (UM-PC) foi galardoada com o prémio de melhor escritório do ano em Contencioso na primeira edição dos Prémios Chambers Portugal, cuja cerimónia de entrega se realizou em Lisboa. Nuno Salazar Casanova, sócio do Departamento, recebeu o prémio em representação da equipa em Portugal.

A equipa é composta pelos sócios Tito Arantes Fontes, Fernando Aguilar de Carvalho, Alexandre Mota Pinto, Francisco Proença de Carvalho, Nuno Casanova, David Sequeira Dinis e Adriano Squilacce.

Os prémios organizados pelo diretório Chambers and Partners reconhecem o trabalho realizado ao nível nacional pelos escritórios de advogados ao longo do ano. O veredito do júri do diretório resulta da análise da informação recolhida sobre os escritórios através das entrevistas pessoais realizadas aos seus clientes por uma ampla equipa de analistas.

A cerimónia contou com a presença de representantes das principais sociedades de advogados com presença em Portugal, bem como de diretores jurídicos de empresas de vários setores de atividade.

A Uría Menéndez é um escritório líder no mercado ibero-americano, com presença em 14 cidades da Europa, América e Ásia. Fundada em 1946, atualmente conta com mais de 600 advogados que

prestam assessoria de alto valor acrescentado em todas as áreas do Direito dos negócios português, espanhol e da União Europeia (www.uria.com).