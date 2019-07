Morais Leitão vence dois Chambers Portugal Awards

A Morais Leitão venceu dois Chambers Portugal Awards 2019.

Na categoria de Finance, após integrada na shortlist final com as sociedades Campos Ferreira, Sá Carneiro e Associados, Linklaters, PLMJ e VdA, a Morais Leitão saiu vencedora, com Filipe Lowndes Marques, coordenador da área, a receber o galardão.

Na categoria de Client Service Law Firm of the Year, a única a premiar de forma generalista as sociedades, contando na shortlist finalcom as sociedades PLMJ e VdA, a Morais Leitão saiu novamente vencedora como melhor sociedade de advogados portuguesa.

O destaque da Morais Leitão em diretórios internacionais reputados como a Chambers & Partners representa o reconhecimento por parte de clientes, de pares e de uma investigação independente. Confirma a qualidade e o rigor constantes no trabalho apresentado. A categoria de Client Service simboliza a relação única de parceria que os nossos advogados e as suas equipas criam com o cliente.

Para Nuno Galvão Teles, managing partner da Morais Leitão, os dois prémios hoje recebidos pela sociedade “são um justíssimo reconhecimento da nossa casa, que nos deixa naturalmente orgulhosos e, ao mesmo tempo, motivados para continuar a crescer e a preservar a nossa liderança. Ficamos especialmente orgulhosos por ver reconhecida uma área como bancário e financeiro, e simultaneamente o conjunto da Sociedade num prémio coletivo”.