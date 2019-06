Morais Leitão debate direitos de autor e o famoso artigo 17

A Morais Leitão organiza já amanhã uma conferência sobre direitos de autor e o polémico artigo 17, realizada em parceria com a Câmara de Comércio Americana.

Entre as 14h30 e as 17h00 vai poder ouvir as experiências de oradores como Vasco Stilwell d’Andrade, advogado sénior da Morais Leitão, Helena Martins, responsável de Políticas Públicas e Relações Governamentais da Google Portugal, Nuno Conde, chief legal officer do Grupo Impresa, Pedro Duarte, Corporate, External & Legal Affairs Director da Microsoft Corporation e Francisco Teixeira, partner e general manager da Hill & Knowlton Portugal.

Pode saber mais sobre o evento e fazer inscrição aqui.