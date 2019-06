Já são conhecidos os 50 melhores restaurantes do mundo. E a cerimónia de 2019, que decorreu em Singapura, colocou um restaurante português no top, o Belcanto.

O restaurante do chefJosé Avillez, situado no centro de Lisboa, subiu do 75º para o 42º lugar, numa lista liderada pelo Mirazus, localizado no sul de França. O Noma, que foi considerado o melhor restaurante do mundo em 2010, 2011, 2012 e 2014, ficou em segundo lugar na edição deste ano.

José Avillez diz que “é uma grande honra receber esta distinção”. “É uma distinção para a equipa, uma equipa muito grande que trabalha todos os dias para sermos melhores”, refere, em declarações à Lusa.

Para o chef português, o prémio não é só para Belcanto mas também para “a gastronomia portuguesa, para Lisboa”, considerando que é uma boa oportunidade para colocar a “gastronomia portuguesa no mapa”.

A organização do evento refere que a cozinha de Avillez faz “um uso total da costa portuguesa”. O restaurante existe desde 2012, e nesse ano arrecadou a primeira estrela Michelin. A segunda veio dois anos depois.

Os 10 melhores restaurantes do mundo