Ageas e Teatro D. Maria II vão atribuir prémio Revelação

O Teatro Nacional D. Maria II e o Grupo Ageas Portugal apresentaram no Salão Nobre Ageas, a primeira edição do Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II que pretende reconhecer e promover os talentos emergentes no panorama teatral, motivando os jovens a desenvolverem o seu percurso profissional neste setor.

O prémio resulta de uma parceria estabelecida a três anos entre a Ageas e o Teatro Nacional D. Maria II, com o objetivo de “fortalecer o serviço público de cultura prestado pelo Teatro”. Para além deste Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II, a parceria estende-se ao projeto Rede Eunice Ageas, amadrinhado pela atriz Eunice Muñoz, e que se desenvolve em parceria com municípios que queiram proporcionar às suas comunidades um reforço da oferta teatral de qualidade.

Inês Simões, Diretora Comunicação Corporativa e Marca do Grupo Ageas Portugal, afirma que “este prémio é mais um passo do Grupo Ageas Portugal no incentivo do trabalho artístico, mas é também “uma das muitas iniciativas do Grupo no apoio a jovens talentos, que noutros projetos estendemos a áreas tão variadas como as artes, a literacia, projetos sociais ou mesmo na área do desporto”.

O Prémio, no valor de 5000 euros, será atribuído a um profissional de teatro, que tenha até 30 anos de idade, completos até 31 de dezembro de 2019, e cujo trabalho artístico se destaque durante este ano. O vencedor, eleito por um júri composto por 15 representantes do meio artístico e cultural português, será anunciado no próximo Dia Mundial do Teatro, a 27 de março de 2020.

Para Tiago Rodrigues, Diretor Artístico do Teatro Nacional D. Maria II, “É de extrema importância a criação de um Prémio anual, atribuído por um júri de pares, que dá expressão ao modo como a comunidade teatral portuguesa valoriza os jovens criadores”.

O júri do Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II é constituído por quinze profissionais, representativos de diversas áreas associadas ao meio artístico e cultural português: Albano Jerónimo, Álvaro Correia, Beatriz Batarda, Carlos Avilez, Catarina Barros, Cristina Carvalhal, Inês Barahona, John Romão, José António Tenente, Marta Carreiras, Mónica Garnel, Nuno Cardoso, Pedro Gil, Rui Horta e Rui Pina Coelho.

A Ageas é um grupo segurador internacional, sediado em Bruxelas. Tem 190 anos e está presente em 14 países da Europa e da Ásia, contando com cerca de 13 mil colaboradores. Opera em Portugal desde 2005 através das marcas Ocidental e a Médis, às quais se juntaram em 2016 a Ageas Seguros e a Seguro Directo.