Uma sondagem da Pitagóricas para o Jornal de Notícias e para a TSF (acesso livre) demonstram mais uma vez que o Partido Socialista segue sozinho na frente a uma semana do arranque oficial da campanha para as próximas eleições legislativas de 6 de outubro, mas ainda sem maioria absoluta. O PSD continua perto de atingir o seu pior resultado de sempre.

De acordo com o estudo de opinião, o PS arrecada 39,2% das intenções de voto, deixando o partido perto, mas ainda fora do limiar que lhe permitiria conseguir a maioria absoluta. Já o PSD surge a quase 16 pontos de distância, com apenas 23,3% das intenções de voto.

Em terceiro e quarto lugar surgem Bloco de Esquerda e PCP, com o partido liderado por Catarina Martins a arrecadar 10% das intenções de voto, o que seria um resultado semelhante ao alcançado em 2015, mas com a Coligação que junta o PCP e Os Verdes apenas nos 7,7%, abaixo do resultado de há quatro anos.

Já o CDS-PP, que concorreu coligado com o PSD nas últimas legislativas, surge com apenas 5,6% das intenções de voto, o que faria com que mesmo que se coligasse com o PSD ainda ficasse a mais de dez pontos do PS, um resultado muito distante do alcançado pela coligação liderada por Pedro Passos Coelho em 2015.

O PAN continua a registar um crescimento nas intenções de voto, agora nos 3,2%, mais de o dobro do verificado em 2015.

PS entre os 37,9% e os 42%, PSD sempre nos 23%

Entre sexta-feira e esta segunda-feira foram publicados os resultados de três sondagens, e todas elas demonstram que o Partido Socialista se encontra confortável na frente das sondagens. A questão será mesmo se fica perto ou consegue a maioria absoluta.

Na primeira sondagem publicada na sexta-feira, da Intercampus para o Jornal de Negócios e Correio da Manhã, o PS arrecadava 37,9% e o PSD com 23,6%. À tarde, o Expresso e a SIC divulgaram mais uma sondagem que dava ao PS a maioria absoluta, com 42% dos votos e o PSD a 23%.

As maiores variações entre as três sondagens estão nas intenções de voto atribuídas ao PAN, que varia entre os 3,2% e os 5,2%, e ao PCP, que oscila entre os 6% e os 8%.

